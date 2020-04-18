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محافظات

محافظ القليوبية: توريد 419 طن قمح للصوامع والشون

السبت 18/أبريل/2020 - 08:09 م
محافظ القليوبية :توريد
محافظ القليوبية :توريد 419 طن قمح للصوامع والشون
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إبراهيم الهوارى

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية مفاجئة لصوامع تخزين الغلال بمدينة بنها على الطريق الزراعي والمخصصة لتخزين القمح، والتي تقدر سعتها التخزينية بـ 60 ألف طن.

يأتى ذلك في إطار متابعة موسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وكذلك أعمال التوريد وللتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم.

وأعلن المحافظ خلال جولته التي رافقه فيها اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح حتى اليوم بالشون والصوامع بدائرة المحافظة بلغت 419.002 طن.

وتابع المحافظ أعمال لجنة الاستلام الخاصة بالقمح والمشكلة بقرار وزير الزراعة لتحديد درجة النقاوة وتفقد اعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة كما تفقد غرفة التحكم الآلي التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف.

والتقى المحافظ عددًا من المزارعين والذين أشادوا بحسن معاملة القائمين على الصومعة وعدم وجود أي عقبات تواجههم في توريد المحصول واستلامهم الثمن خلال 48 ساعة.

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