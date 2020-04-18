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ثقافة

كلمة حق.. أغنية جديدة تقديرا لجهود الأطباء ورجال الجيش والشرطة فى مواجهة كورونا.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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طارق موسى
أنتجت وزارة الثقافة أغنية جديدة بعنوان كلمة حق إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر تبرز خلالها جهود وتضحيات رجال الجيش والشرطة والقطاع الطبي في التصدي لفيروس كورونا المستجد .

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن القوى الناعمة بمختلف صورها تلعب دورا حيويا فى تشكيل الوعى وتعد أدق وسيلة للتعبير عن الوجدان الجمعى. 

وأضافت أنه تم إنتاج أغنية كلمة حق إهداء من قلب مصر إلى شعب مصر انطلاقا من مشاعر التقدير والامتنان التى يعكسها نبض المجتمع تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة وأبطال القطاع الطبى وكل من يشارك فى العمل لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم  فى تنفيذ هذا العمل وخروجه للنور . 
كلمة حق غناء نهي حافظ ، كلمات والحان السيد شعبان فرج ، توزيع يحيى الموجي ، ميكس احمد لطفي ، مونتاج شريف رضا ورؤية محمد منير .
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