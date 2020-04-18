استجابة لـ صدى البلد: محافظ البحر الاحمر يوجه حملات على سواحل الغردقة لمنع أي تجمعات..صور

استجابة لما نشره صدى البلد تحت عنوان كارثة.. تجمعات شبابية وحفل شواء على أحد شواطئ الغردقة كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لجنة من الاجهزة المعنية والتى قامت باخلاء المكان وفض تلك التجمعات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين .

واكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان المكان الذى تم به رصد تواجد بعض الاشخاص هو ليس شاطئا عاما ولكنه قطعة ارض فضاء على الساحل مباشرة وان هناك قرارا باغلاق كافة الشواطئ العامة ولا يسمح لاحد الدخول اليها وذلك ضمن حزمة الإجراءات و التدابير الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة.

وكشف المحافظ ان هناك لجنة من الجهات المختصة ستقوم بالمرور وعمل حملات على جميع الاراضى الفضاء الواقعة على السواحل مباشرة ولن يسمح بأى تواجد عليها وسيتم التعامل بكل حزم وحسم مشيرا الى أن الحملات مستمرة يوميًا بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين.

وتفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، عددا من الأكمنة والدوريات الأمنية بمدينة الغردقة، في أوقات مختلفة، حيث تفقد بعضها ليلًا، والبعض الآخر نهارًا، وذلك للتأكد من أن المواطنين القادمين إلى البحر الأحمر، هم من أبناء المحافظة، وليسوا قادمين للتنزه أو قضاء أعياد الربيع، حيث أنه غير مسموح بذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وكشف محافظ البحر الأحمر أنه خلال تفقده للكمين الموجود على مدخل أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة، وجه بعودة مجموعة من الشباب إلى القاهرة، بعدما اكتشف أنهم من أبناء محافظة القاهرة وليسوا من أبناء البحر الأحمر، وجاءوا لقضاء يوم شم النسيم في الغردقة، حيث وجه كلامه لهم قائلًا "لو مش خايفين على نفسكم، خافوا على أسركم وبلدكم، اتفضلوا روحوا مفيش احتفالات عندنا السنة دي، ولو اتكرر الموضوع دا هناخد إجراء حاسم ضدكم".