بعد قرارات الأعلى للجامعات.. طلاب: راحت علينا فلوس الكتب

عقب اعلان المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى استبدال امتحانات سنوات النقل بمشروعات بحثية او امتحانات الكترونية ، وتعليق امتحانات الفرق النهائية بالجامعات لحين انتهاء ازمة فيروس كورونا ، تصدرت هاشتجات #فلوس_الكتب ، #فلوس_الكورسات قائمة الاكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى.
تداول الطلاب قضية استبدال منظومة الامتحان التحريرى التقليدى لسنوات النقل بطريقة فكاهية قائلين: هيمتحنونا بأبحاث بعد ما اشترينا الكتب، رجعولنا #فلوس_الكتب.
وقال اخرون راحت علينا #فلوس_الكروسات
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر لطلاب فرق النقل أن يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية.
وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.
كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
وقرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى اية إستفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.