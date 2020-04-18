بعد قرارات الأعلى للجامعات.. طلاب: راحت علينا فلوس الكتب

عقب اعلان المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى استبدال امتحانات سنوات النقل بمشروعات بحثية او امتحانات الكترونية ، وتعليق امتحانات الفرق النهائية بالجامعات لحين انتهاء ازمة فيروس كورونا ، تصدرت هاشتجات #فلوس_الكتب ، #فلوس_الكورسات قائمة الاكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى.









تداول الطلاب قضية استبدال منظومة الامتحان التحريرى التقليدى لسنوات النقل بطريقة فكاهية قائلين: هيمتحنونا بأبحاث بعد ما اشترينا الكتب، رجعولنا #فلوس_الكتب.





وقال اخرون راحت علينا #فلوس_الكروسات



