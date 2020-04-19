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محافظات

تموين الإسكندرية تعلن انتهاء استعداداتها لرمضان ..تعرف على أسعار السلع

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:04 ص
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية تعلن انتهاء استعداداتها لرمضان
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أحمد عبد العزيز
قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام، إن المديرية بقيادة محمد سعد الله، وكيل الوزارة، قد انهت استعدادتها لاستقبال شهر رمضان هذا العام.

وأشار "القلش"، إلى أن المديرية قد قامت بتوفير منافذ أهلا رمضان بالهيبرات والمجمعات الاستهلاكية ابتداء من يوم ١٠ ابريل، وتستمر لمدة شهر حتى ١٠ مايو بتخفيضات حقيقية وأسعار تصل إلى٣٠ ٪ تعويضا لمعارض أهلا رمضان التي ألغيت هذا العام نظرا لأزمة فيروس كورونا وتلافيا لحدوث تكدس وازدحام.


وأضاف، أن الوزارة وفرت السلع الغذائية بكميات وفيرة وجودة عالية واسعار تنافسية حيث تم توفير السكر والزيت بأنواعه والسمن بأنواعها والارز والمكرونة بأنواعها والدقيق والصلصة و السمك البلطي واللحوم.

وعن الأسعار أشار إلى أن اللحوم البرازيلي بسعر ٩٠ جنيه للكيلو، واللحوم السوداني ٨٥ جنيه للكيلو، والدواجن (السعر حسب الوزن)، والخضر (البطاطس - الخيار - البصل - البسلة الفاصوليا - الليمون) والفاكهة ( الموز - الجوافة - التفاح - البرتقال - الفراولة - الكنتالوب).

أما أسعار الياميش فأوضح "القلش"، أن سعر البلح الأسواني الجاف يتراوح بين ٩ جنيهات إلى ١١ جنيه للكيلو، والتمر الجاف الفاخر ٢٠ جنيه للكيلو، والزبيب ٣٥ جنيه للكيلو، والخروب مجروش ٢٥ جنيه للكيلو، والكركديه ٥٠ جنيه للكيلو، والعرقسوس ٤٠ جنيه للكيلو، وعين جمل ١١٠ جنيه للكيلو، والبندق ١١٠ جنيه، وكيلو مشمشية ٨٥ جنيه، والقراصيا ٥٥ جينه للكيلو.

وبدوره أهاب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالمواطنين عدم الازدحام داخل منافذ البيع حيث حددت الوزارة تواجد المستهلكين داخل المتاجر بصفة عامة إلى ٢٥ ٪ فقط من السعة الاستعابية للمكان.

وطمئن وكيل الوزارة المواطنين بأن السلع متوفرة بكثرة وبالاسعار المعلن عنها وأن هذه الاجراءات المتخذة لحماية المواطنين والحفاظ علي صحتهم.

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق تحت اشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية لعدم التلاعب بالأسعار، والتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الإسعار على السلع الغذائية المعروضة.
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