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فن

أمير رمسيس: كنت أطمح بمشاركة حظر تجول في المهرجانات

السبت 18/أبريل/2020 - 09:08 م
أمير رمسيس
أمير رمسيس
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محمد نحلة
قال المخرج أمير رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه كان لديه طموح أن يشارك فيلم "حظر تجول" في المهرجانات العالمية، لافتا إلي أنه مازال ينتظر ان تتضح الخريطة العامة للمهرجانات خاصة بعد حالة التوقف التي يشهدها العالم.

ويتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا على خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، الذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى التي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم  الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One Productions وThe Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.
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