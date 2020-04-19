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بين الناس

مواطنة تستغيث بوزارة التضامن لتوفير معاش تكافل وكرامة

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكت المواطنة زينب محمد سيد محمد ،والمقيمة فى محافظة القاهرة ،  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قبولها من بين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
، وأشارت إلى أن زوجها عامل باليومية وفى الوقت الحالى لا يعمل نظرا لضيق الحال بسبب فيروس كورونا.
 
وناشدت المسئولين النظر إلى حالها وضمها مع الحاصلين لمعاش تكافل وكرامة 
 للتواصل مع الشاكية : 01271174759

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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