خوفا من انتشار كورونا .. زحام بشارع الجمعية الزاعية في بشتيل لعبة

شكا المواطن عمرو حسن والمقيم فى شارع الجمعية الزراعية بشتيل لعبة محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار إقامة سوق الجمعية الزراعية بشتيل لعبة بمركز أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، والتزاحم بين المواطنين الناتج عن استيلاء البائعين على غالبية أرضية السوق.

ويقول فى رسالته : أصبح الممر ضيقا جدا وجود سيارات تابعة لمنتجات الحفاضات للأطفال تقول بتوزيع المنتج بالمجان مما يساعد على تكدس المواطنين، وعدم وجود رقابة مما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا، مطالبا الاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



