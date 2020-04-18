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رياضة

مدربون يفتحون النار على نقابة المهن الرياضة.. وفتحي ندا يرفض التعليق

السبت 18/أبريل/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أثار انتشار فيروس كورونا القلق والرعب فى نفوس العالم اجمع خاصة مع ايقاف الانشطة الرياضية فى كل بلدان العالم، فتوقفت منافسات كرة القدم فى الدوريات الكبرى والصغرى، وتأجلت منافسات عدة فى السلة واليد والطائرة، وألغى العديد من المنافسات فى باقى الالعاب الرياضية.

ومع تلك الصعوبات يصبح أطراف النشاط الرياضى فى خطر حقيقى خاصة بعض المدربين الذين لا يتقاوضون اموالا كثيرة طيلة حياتهم ويصبح التأثير واضح وشديد على فئة كبيرة. 

وفي هذا الإطار تلقى موقع "صدى البلد" العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من الكثير من المدربين الذين توقف مصدر رزقهم القائم على الرياضة بمختف فروعها، والذين هاجموا في شكواهم نقابة المهن الرياضية بشكل كبير لعدم مساندتهم بأي طريقة، كما أن النقابة أغلقت كل طرق التواصل مع المدربين رغم أنها تستقطع 5% من أجور أي مدرب وفقا لرواية المدربين ورسايلهم لصدى البلد. 

وقال أحمد مصطفى مدرب الكاراتيه بنادي الصيد إن نقابة المهن الرياضية تتحدث فقط ولا يوجد أي أفعال، وأنهم تحدثوا عن صرف 250 جنيها لكل مدرب كإعانه ولم يحدث أي شيء، رغم أن المبلغ لا يكفي أي شىء، والمشكلة الحقيقة هي أنه إذا استمر هذا الموضوع لفترة هل ستعود الرياضة مع مراعاة الجوانب الطبية، وعدم التدريبات في أماكن مغلقه، ومسافات بين اللاعبين وما شابه ذلك.

وفي نفس السياق قال محمد عبد اللطيف مدرب الكاراتية إن النقابة تخصم 5% من مستحقات المدربين أيا كان الملبغ الذي يتقاضاه، وتصبح هذه المبالغ معاشات فيما هو قادم، وفي ظل الظروف الحالية التي يعاني منها كل المدربين جعلتنا نتجه للنقابة ونتحدث معهم عن صرف إعانات للمدربين، وفوجئ الجميع برد النقابة "مفيش فلوس" فهل من المعقول أن يدعم الوزير النقابة بـ 7 ملايين جنيه و خصم 5% من مستحقات لاعبي كرة القدم والمدربين الأجانب على مستوى مصر، كل هذا ولا توجد أموال في النقابة.

وأضاف : فوجئنا أيضا بصرف 250 جنيها في الشهر، على الرغم ان مشوارى لنقابة فقط في اليوم الواحد أكثر من هذا المبلغ، وعندما تحدثت مع مسئولى النقابة على صفحة الفيسبوك الرسمية للنقابة قاموا بعمل حظر لي، كما أنهم تبرعوا بمليون جنيه لصالح أزمة كورونا.

وأكمل: نحن نطالب النقابة بدفع الـ 5% فقط التي كنا ندفعها لا أكثر ولا أقل ولا نحصل على أي مميزات من خصم الـ 5% تماما، ولا أرى أي دور للنقابة من قريب أو من بعيد، كما أنني لا أرى برنامج للنقابة يسير عليه المسئولون منذ أن تم انتخابهم.

وشن محمد عبد رب مدرب الكاراتيه بنادي هيليوبليس، هجوما قويا على النقابة وقال:"إخصم مني الـ 5% بس رجعهوملي في صور أخرى مثل الرعاية الصحية، والإعانات وما شابة ذلك ولكن تخصم فلوس و مترجعش هذا هو العيب الحقيقي"

وأردف:"معاش النقابة 40 جنيها وممكن يوصل 120 جنيها هل هذا يكفي، وهل هذه تعتبر نقابة، وعندما تحدثت مع أحد أفراد النقابة قال لي بالحرف "نحن كأعضاء نقابة جينا بعد أعضاء سابقين" وقام بوصفههم بامر فضل صدى البلد عدم نشره " مشيرا الى انوالمجلس يقوم بتنظيف تلك العمليات التى تركها المجلس السابق.

وتابع: "أنا لا أريد 250 جنيها إعانة رغم ان كثيرين يستحقون هذه الإعانة، ولا أرى أن المبلغ قادر على تغطية أسرة بأكملها، وأنا أعرف مدرب ترك التدريب واتجه إلى حرف أخرى لتغطية إلتزاماته.

وتابع : وبعدين 5% من ٤٠ مليون بتوع أحمد فتحي قادرة على تغطية أسر عديدة من الرياضيين.

وأكمل: "هناك بعض الأندية التي لا تدفع رواتب للمدربين منذ ثلاثة أشهر أو أكثر ومن ضمنهم نادي سموحة".

ولأن حق الرد مكفول للجميع، وبالأخص من تم ذكرهم في الحوار، لذلك قام موقع "صدى البلد" بالتواصل مع مجلس ادارة نقابة المهن الرياضية وتحديدا الدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية وعرض عليه ما قاله المدربون ولكنه رفض التعليق والحديث في هذا الإطار.
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