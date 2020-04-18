نورهان البطريق تكتب: غصة الفراق

قالت بنبرة حزينة "هذا المكان كان مكتظًا بكثير من الأشخاص في البدايات، ومع التعامل وبمرور الوقت، اعتدت وجودهم، فقد استطاعوا سد فجوة الوحدة التى لطالما تقوقعت فيها كثيرًا، شعرت بسعادة عارمة، وبدأت علاقتى بهم تأخذ مسارًا آخر مغايرًا لبدايتها تماما: المحبة.





تغيرت معاملتي من دافع العمل إلي الحميمية، أقنعت نفسي أنها علاقة أبدية غير قابلة للترك أو النسيان. اقتلعت جذور الخوف التى كانت تزورنى بين الحين والآخر. أخرست الصوت الذي كان ينذر بالرحيل، تركت لعقلي الباطن العنان، ورسمت خيالات عندما كانت تنتابني أحلام اليقظة وكأنها واقع معاش.



