إعدام ٦ أطنان لحوم وسلع غذائية فاسدة وضبط ربع طن فسيخ بالبحيرة.. صور





أصدر وكيل النائب العام لنيابات شمال دمنهورقرارا بتشكيل من الشرطة، الإدارة التموينية ،الطب البيطري، والبيئة لإعدام كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها فى عدة حملات تموينية بادكو .





وتمكنت اللجنة من من إعدام ٤٤٥ كيلو لحوم و٢٠٠ كيلو جبنة و٥.٣ طن مخلل و60شيكارة ملح خارج الكتلة السكنية وتم دفنها دفنت صحيًا حفاظًا على البيئة من التلوث وعلى الصحة العامة للمواطنيين.





وفى سياق تمكنت الإدارة التموينية بمركز إدكو خلال حملة مكبرة برئاسة فتحى وهبه من ضبط ٢٥٠ كيلو فسيخ وسردين غير صالح للاستهلاك الآدمي فى ٣ محلات بمدينه ادكو وتم التحفظ علي المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



