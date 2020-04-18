بملابس كلاسيكية .. شمس الكويتية تبهر جمهورها بإطلالة ناعمة

صورة جديدة لها، بإطلالة كلاسيكية ناعمة. شاركت الفنانة شمس الكويتية ، جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، ب





وتألقت شمس الكويتية في أحدث ظهور لها عبر حسابها، مرتدية بنطالًا من اللون البيج، وجاكت كلاسيكي باللون البيج المنقوش، ونسقت معها "توبّ" باللون البمبي الناعم.





ووضعت بعض اللمسات الجمالية الوردية، فهي من الفنانات التي تميل لوضع المكياج الجذاب في كثير من الأحيان؛ لتبهر جمهورها.





كما تميل شمس الكويتية، إلى الشعر القصير، فتركت خصلاته منسدلا بطريقة انسيابية جذابة.



