أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على إعادة المصريين العالقين في الخارج.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة الهجرة لبحث ملف إعادة المصريين العالقين في الخارج.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم إجراء عملية كشف سريع على المصريين العائدين من كندا على الفور ثم تم نقلهم إلى الحجر الصحي في احد فنادق مرسى علم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" استقبال المصريين العائدين من كندا كان على اعلى مستوى وتم إجراء الكشف لهم على الفور للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" استعدادات كبيرة من الدولة المصرية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج والرئيس السيسي حريص على إعادة المصريين العالقين في الخارج ".