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أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على إعادة المصريين العالقين في الخارج.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 09:01 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الرئيس السيسي عقد اجتماع  مع رئيس الوزراء ووزيرة الهجرة لبحث ملف إعادة المصريين العالقين في الخارج.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تم إجراء عملية كشف سريع على المصريين العائدين من كندا  على الفور ثم تم نقلهم إلى الحجر الصحي في احد فنادق مرسى علم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" استقبال المصريين العائدين من كندا كان على اعلى مستوى وتم إجراء الكشف  لهم على الفور  للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  استعدادات كبيرة من الدولة المصرية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج والرئيس السيسي حريص على إعادة المصريين العالقين  في الخارج ".
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