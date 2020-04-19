برلمانى يوجه رسالة للعمالة غير المنتظمة .. ويتحفظ على تأجيل استيراد المواد البترولية

تحفظ عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، على المطالب الخاصة بتأجيل استيراد المواد البترولية مؤقتًا، معقبًا:" أن هذه الفترة ينبغى أن نصل الى الأكتفاء الذاتى والزيادة.





وقال "مخاليف" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه عندما يكون هناك فائض من المواد البترولية يشعر المواطن بالثقة فى الحكومة، بخلاف أن هناك مخزونا، وهذا المخزون من الممكن أن ينخفض أذا تم استهلاكه بشكل أكبر.

وتابع النائب حديثه:" منحة العمالة غير المنتظمة ليست كبيرة ولكنها بمثابة سند للعامل فى ظل الظروف الراهنة وينبغى على القادر عدم الاقتراب منها وعدم تسجيل بياناته للحصول عليها".





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان وزير العدل. وكان ذلك بعد أن