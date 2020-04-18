في زمن كورونا.. نصائح لصيام مرضى الحساسية

قدم الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، مجموعة من النصائح لمصابي الأمراض الصدرية، وخاصة مرضى الربو ، حول صيام شهر رمضان ، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ناصحا بالمحافظة والمداومة على العلاج الدوائي والبخاخات من قبل شهر رمضان بفترة كبيرة.





وأوضح أيمن ، في تصريحات صحفية ، أن الجهاز التنفسي لمرضى الربو ، ومختلف أجهزة الجسم ، تتأثر بالصيام، خاصة إذا كان لفترة طويلة تمتد لعدة أسابيع، وقد يحتمل الشخص العادي صيام يوم أو يومين ، ولكنه سيشعر بالتأثير التراكمي للصيام أيضا ، يتمثل في شكل "إرهاق وتعب، وعدم القدرة على القيام بمجهود".





وأشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني ، إلى أن الصيام يؤثر على الجهاز التنفسي ، خاصة مريض حساسية الصدر "الربو"، حيث يُحرم من المياه لفترة طويلة ، وبالتالي تتعرض أجهزة الجسم للجفاف، وكذلك الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي حيث تتأثر بالجفاف وتستفز الأعصاب الموجودة بها.





ولفت أيمن إلى أن هناك بعض الحالات الخفيفة المصابة بحساسية الصدر يمكنها تحمل شدة الصيام لفترات مختلفة، أما الحالات المتوسطة والشديدة فقد يحدث لها تدهور في حالتها الصحية ويجب الالتزام بالعلاج الدوائي والبخاخات من قبل شهر رمضان بفترة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك قد تشتد الحالة لفترة أيام أو أسابيع.





وأكد الدكتور أيمن السيد سالم، أهمية أن يلتزم مريض حساسية الشعب الهوائية المزمنة سواء كانت حالته شديدة أو متوسطة أو خفيفة بالعلاج الدوائي والبخاخات في مواعيدها بانتظام.





ونوه بأن مريض الحساسية الصدرية قد يعاني في الصيام من تزايد النوبات الحادة من ضيق التنفس ويمكن أن تستمر لفترة ساعات، وقد تصل إلى أزمة ربوية حادة مما يحتاج معه المريض إلى أكسجين وجلسة استنشاق موسعة للشعب الهوائية، ويجب هنا خاصة إذا تدهورت الحالة التوقف عن الصيام.



