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أخبار البلد

بعد كسر حاجز 3000 إصابة.. الصحة تنصح المواطنين بالبقاء في المنازل.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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محمد غالي
أرسلت وزارة الصحة رسالة تناشد فيها المواطنين البقاء بالمنزل، لحمايتهم وتجنب العدوي بفيروس كورونا.

ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، أخذت مصر ودول أخري إجراءات مهمة، لتقليل اختلاط المواطنين.

ويعد التباعد الجسدي وعدم الخروج من البيت، صعب علي بعض المواطنين لكنه من أفضل الطرق لتقليل العدو.

وينتقل عدوي فيروس كورونا من شخص إلى آخر حتي لو المصاب لم تظهر عليه أي أعراض.

ويجب علي الأفراد تحمل المسؤولية، بالبقاء في المنزل.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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