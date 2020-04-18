وزير السياحة والآثار: عرض الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة أونلاين

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ان الكشف الاثرى المعلن فى منطقة سقارة، سيعرض "أونلاين" عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد وزير السياحة والآثار، ان الإجراءات الوقائية والاحترازية "خلال الفترة منذ تعليق الطيران حتى اليوم" تم استغلالها فى تعقيم المنتجعات والفنادق والمنشآت السياحية فى المحفاظات السياحية بالإضافة إلي الكشف على العاملين .



