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تسيطر على السكر.. أفضل المشروبات الصحية لمرضى السكري

السبت 18/أبريل/2020 - 09:40 م
افضل المشروبات الصحية
افضل المشروبات الصحية لمرضى السكري
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نهى هجرس
يعانى الكثير من الأشخاص بسبب مرض السكرى، ويحرصون على أتباع نظام صحى، كما ينصح المرضى في الغالب بخفض السكر والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة والمتحولة من نظامهم الغذائي والتحول إلى القمح الكامل.

وكشفًا عن ما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم المشروبات التى يفضل لمرضى السكر تناولها.

- شاي التوت 
لم يتم التعرف على مستخلص التوت البري كعلاج قياسي لمرض السكري ، ومع ذلك ، هذا يساعد في خفض مستوى الجلوكوز في الدم،  أضف 1 إلى 3 ملاعق صغيرة من التوت إلى كوب من الماء المغلي


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- شاي الصبار 
لطالما تم استخدامه كعلاج بالأعشاب لعلاج وإدارة معظم الحالات الصحية، وأظهرت الأبحاث أن الصبار يمكن أن يكون مفيدًا في مكافحة علامات مرض السكري من النوع 2 وتقليل مستويات الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام لدى الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض ما قبل السكري،  أضف ملعقة صغيرة من هلام الصبار إلى كوب الشاي الأسود أو العشبي أو الأخضر المخمر.


- الشاي الاخضر 
الشاى الأخضر له تأثيرات كبيرة على ضغط الدم ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار، وأظهرت بعض الأبحاث أن تناول ما يصل إلى 6 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثانِ.

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