شم النسيم بدون تجمعات.. المحافظات تعلن إجراءات مشددة..ومحافظ يغلق طريق البحر على الشباب

أعلنت المحافظات عن عدة إجراءات إحترازية لمنع الجتمعات في الحدائق والشواطئ وأماكن التنزه خلال شم النسيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





أكمنة ثابتة ومتحركة

ففي القليوبية أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن شم النسيم بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية بغرض تنفيذ حظر الدخول منذ الساعات الأولى ليوم الاثنين المقبل حتي بداية اليوم التالي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.





إغلاق القناطر

والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين. وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق أيضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر





وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا أن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة كورنيش القناطر على مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا علي سلامة المواطنين.





وقف الرحلات النيلية

نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة. وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات





تشديد الرقابة على غلق المتنزهات

أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر يوم الإثنين القادم الموافق عيد شم النسيم، بجانب تشديد الرقابة على غلق المتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز والمدن. كما أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تعليق حميع الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن





وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية والفنادق والموتيلات والكافتريات السياحية، فضلًا عن المناطق التى تشهد إقبالًا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.





فحص الفنادق

أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم المرور على بعض الفنادق السياحية للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية وعدم وجود نزلاء داخل الفنادق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال المحافظ إن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاستباقية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم من









المحافظ يغلق الطريق على الشباب

وبالأمس كشف محافظ البحر الأحمر أنه خلال تفقده للكمين الموجود على مدخل أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة، وجه بعودة مجموعة من الشباب إلى القاهرة، بعدما اكتشف أنهم من أبناء محافظة القاهرة وليسوا من أبناء البحر الأحمر، وجاءوا لقضاء يوم شم النسيم في الغردقة، حيث وجه كلامه لهم قائلًا "لو مش خايفين على نفسكم، خافوا على أسركم وبلدكم، اتفضلوا روحوا مفيش احتفالات عندنا السنة دي، ولو اتكرر الموضوع دا هناخد إجراء حاسم ضدكم".





وحرص المحافظ على تفقد عدد من القرى السياحية ليلًا بالغردقة، وحذر القاطنين بها من نزول البحر أو حمامات السباحة أو عمل أية تجمعات خلال أيام أعياد الربيع، وتأكد من توقف جميع المراكب السياحية والمراكب الخاصة ويخوت السفاري، مشددًا على استمرار تعليق الرحلات البحرية لحين إشعار آخر، والسماح لمراكب الصيد فقط بمزاولة عملها، محذرًا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين.





الاحتفال بشم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى غلق جميع الحدائق والمنتزهات وساحة ابو مندور و كورنيش النيل برشيد وباقى مراكز المحافظة. وفي البحيرة أكد اللواء هشام آمنة، المحافظ الالتزام بتطبيق قرارات رئيس الوزراء فيما يخص بمنع





غلق جميع المحال

وأشار المحافظ، إلى تطبيق جميع المراكز والمدن كافة الإجراءات الاستباقية والاحترازية في هذا الشأن، ومنها الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع التجمعات نهائيا يوم الاثنين المقبل مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بيومي الجمعة والسبت خلال هذا اليوم بغلق جميع المحال التى ينطبق عليها قرارات الغلق.





إيقاف وسائل النقل العام

النسيم للحد من الكثافات. وشملت قرارات المحافظ ايقاف جميع وسائل النقل العام وكل اتوبيسات الرحلات والمراكب النيلية في شم





وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية على جميع المحال وخاصة محلات بيع الاسماك المملحة للتاكد من مدى صلاحيتها ضبط وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.







