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على غرار الأذان.. متحدث كنائس مصر قبل عيد القيامة: صلوا من منازلكم

السبت 18/أبريل/2020 - 09:29 م
البابا
البابا
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عبد الخالق صلاح
هنأ الأب رفيق جريش، المتحدث باسم مجلس كنائس مصر، المصريين بعيد قداس القيامة المجيد، قائلًا :"مش لازم نخاف من كورونا وسنعود لحياتنا الطبيعية وعملنا وجوامعنا وكنائسنا والاقتصاد هيمشى والدنيا هتقوم، ومصر ستكون قوة كبيرة ومهمة".


ونصح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم: الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، المواطنين، بضرورة صلاة قداس عيد القيامة فى منازلهم ومتابعة القداس على الهواء.


وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات وتوجيهات الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع إجراءات الحظر ومواجهة فيروس كورونا.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد، مساء السبت، في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، من دون حضور شعبي.
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