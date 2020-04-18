استمرار الجهود للتصدى لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بنطاق محافظة دمياط

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، استمرار الجهود التى تبذلها الأجهزه التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية للتصدى وبكل حزم لحالات التعدي على أملاك الدولة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، ومنع محاولات البعض من ارتكاب هذه المخالفات وبالأخص خلال الفترة الراهنة، مؤكدة تحويل جميع المخالفات التى يتم رصدها إلى النيابة العسكرية وفقًا للتكليفات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء...





وأوضحت المحافظ أنه وخلال الحملة المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على أراضى زراعية عبارة عن تحويطات من البلوك الأبيض والأسمنت والغاب على مساحات ١٠٤٢م٢، ٣٥٠م٢، ٢٥٠م٢، ٢٠٠م٢، ١٢٨ م٢ بإجمالى ١٩٧٠ م٢ وذلك بقريتى سيف الدين والكاشف الجديد التابعين لمركز الزرقا، منوهة أيضًا إلى أنه تم إزالة حالة تعدٍ أخرى على أرض زراعية بعزبة العدل بأبو العز التابعة لقرية البساتين بمركز كفر البطيخ عبارة عن بناء لغرفة على مساحة٦ متر مربع.