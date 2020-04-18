AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استمرار الجهود للتصدى لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بنطاق محافظة دمياط

السبت 18/أبريل/2020 - 09:34 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
Advertisements
صدي البلد


ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، استمرار الجهود التى تبذلها الأجهزه التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية للتصدى وبكل حزم لحالات التعدي على أملاك الدولة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، ومنع محاولات البعض من ارتكاب هذه المخالفات وبالأخص خلال الفترة الراهنة، مؤكدة تحويل جميع المخالفات التى يتم رصدها إلى النيابة العسكرية وفقًا للتكليفات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء...

وأوضحت المحافظ أنه وخلال الحملة المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على أراضى زراعية عبارة عن تحويطات من البلوك الأبيض والأسمنت والغاب على مساحات ١٠٤٢م٢، ٣٥٠م٢، ٢٥٠م٢، ٢٠٠م٢، ١٢٨ م٢ بإجمالى ١٩٧٠ م٢ وذلك بقريتى سيف الدين والكاشف الجديد التابعين لمركز الزرقا، منوهة أيضًا إلى أنه تم إزالة حالة تعدٍ أخرى على أرض زراعية بعزبة العدل بأبو العز التابعة لقرية البساتين بمركز كفر البطيخ عبارة عن بناء لغرفة على مساحة٦ متر مربع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة ١٤حالة تعد على أراضى الدولة بالبحيرة

إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية بالبحيرة

عقوبات صارمة.. محافظ البحيرة يحذر من التعدي على الرقعة الزراعية

مقابر علي الأراضي الزراعية.. إزالة 11 مقبرة في دمياط

بالاستعانة بقوات الشرطة .. إزالة 65 حالة تعد على أراضي زراعية بالبحيرة

حق الشعب.. إزالة 28 حالة تعد على أراض أملاك دولة في دمياط

ترشيحاتنا

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

مفاجأة.. كهربا لم يشكُ الزمالك لـ الفيفا

مع كلبها.. منة فضالى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

الصحة العالمية تزف بشرى عن علاج اليابان لفيروس كورونا.. تفاصيل

فى حالة حرجة.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

بنطلون بمبي وشنطة على الخصر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بملابس كلاسيكية .. شمس الكويتية تبهر جمهورها بإطلالة ناعمة

تسيطر على السكر.. أفضل المشروبات الصحية لمرضى السكري