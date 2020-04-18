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أستاذ المناعة: إسرائيل هى المستفيد من أزمة كورونا.."فيديو"

السبت 18/أبريل/2020 - 09:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن ما يحدث فى الوطن العربي والعالم كله مجرد مؤامرة يقف وراءها أصحاب المصالح العالمية، فالاتهامات المتبادلة بين أمريكا والصين بتخليق فيروس كورونا قد تكون صحيحة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن أكبر شركات الأدوية "جلعاد" هى المستفيد من الوباء العالمي، لافتا إلي أن معظم رؤساء البلاد هم أصحاب شركات الأدوية الكبري.

وأشار أستاذ المناعة، إلي أن شركة جلعاد الأمريكية هى شركة إسرائيلية الأصل، وهى التى تسعى للاستفادة من الوباء الحالي.

وأوضح أن فيروس كورونا مؤامرة، وتم تسريبه بهدف تخفيض عدد سكان العالم، لافتا إلى أن شركة "جلعاد" للأدوية ترفض حتى الآن إنتاج الدواء النهائي لمرض الإيدز.
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