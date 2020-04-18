رئيس جامعة عين شمس يكشف نظام الاختبارات بعد صدور قرارات وزير التعليم العالي.. فيديو

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة ستلتزم بالقرارات الصادرة من وزير التعليم العالي.

وأضاف الدكتور محمود المتيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أنه لا يوجد حل مثالي للمشكلة الحالية التي يتعرض لها العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن التعليم عن بعد بدأ في جميع الجامعات منذ ١٥ مارس الماضي بصورة مرضية ومبسطة للجميع بقدر الامكان.

وأوضح المتيني، أن المواد ستنتهي يوم ٤/٣٠ وبداية من ٥/١ سيتم موضوع التقييم للطلبة بمعني ان سيكون هناك أبحاث تقدم بطريقة معينه أو امتحانات عن بعد.

وأشار إلي أن، هناك كليات سوف تستخدم تقديم الابحاث بطريقة معينة وهناك كليات أخري سوف تستخدم طريقة الامتحانات عن بعد وذلك سيكون حسب أعداد الطلاب في الكليات واختلافها من كلية إلي أخري.