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رياضة

بوجلبان: الأهلي لديه معايير في ضم اللاعبين.. وهذه كواليس التعاقد مع معلول وديانج

السبت 18/أبريل/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد التونسي أنيس بوجلبان، متوسط ميدان النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر وإدارته لديها معايير خاصة في التعاقد مع اللاعبين، وبدونها لا تتم الصفقات بغض النظر عن إمكانيات اللاعب.
وقال بوجلبان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "بحكم قربي من النادي فإنني أعرف أن المواصفات المطلوبة لنجاح أي لاعب في النادي الأهلي وإتمام تلك الصفقات ومن أهمها الانضباط وحسن الخلق، بجانب أداء هؤلاء اللاعبين، وإذا كانت تلك الصفات لا تتوفر في اللاعب لا أرشحه للأهلي ولا ينضم للفريق، لأنني أعرف النادي الأهلي وأعرف معاييره في إتمام الصفقات".

وأضاف بوجلبان: "نصحت معلول بالانضمام للنادي الأهلي، كان لاعبًا كبيرًا في الصفاقسي وأكدت أنه سيكون عنصرًا هامًا مع الفريق، وبحمد الله أصبح أفضل اللاعبين في النادي الأهلي، وكذلك أليو ديانج، رأيته في مولودية الجزائر ورأيت أنه لاعب عصري، ولاعب قوي بدنيًا ويقوم بأداء أدوارًا هجومية بجانب أدواره الدفاعية الممتازة، وكما ذكرت معكم من قبل فإنه لم يصل لـ 70 % من مستواه، وكان من أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم."
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