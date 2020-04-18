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دور 4500 باحث بـ المركز القومي للبحوث فى مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 09:40 م
ممدوح معوض
ممدوح معوض
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركزى للبحوث للشئون البحثية ، إن المركز القومي للبحوث هو أكبر مركز بحثي في مصر وفي افريقيا والشرق الاوسط كما ان ترتيب المركز هذا العام الثاني علي مستوى الشرق الاوسط بعد أكاديمية البحث العلمي .



واضاف ممدوح معوض خلال لقائة في برنامج الان مع الاعلامية رانيا هاشم المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن المركز يضم علي 4500 باحث يعملون في جميع مجالات العلم ومن الضرورى ان يكون لنا دور فعال في مواجهة فيروس كورونا .



واوضح ممدوح معوض ، أن المركز قام بأخذ عدة خطوات استباقية عند ظهور فيروس كورونا في الصين وقبل قدومة الي مصر وقمنا بالعمل علي اكثر من محور .



وتابع ممدوح معوض ، أن من ضمن هذه المحاور اننا قمنا بجلب طلبة الدكتوراه والماجستير من الصين وقمنا بعمل فتره حجر صحي لهم لمدة اسبوعين قبل عودتهم إلى العمل بالإضافة الي الدورات التدريبية لنشر الوعي في المركز .


واستكمل : أننا بدأنا في تصنيع بعض السوائل المطهرة في المعهد بالاضافة الي عمل اقنعة مضادة للفيروسات وهي المتواجدة الان في الاسواق بالاضافة الي اننا نعمل علي انتاج لقاح مصرى لمواجهة كورونا .
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