هبة مصطفى تكتب: العزل لكورونا الإرهاب

أغني الفضائل التضحية بكل غال في سبيل الحفاظ علي بقاء الوطن ورفعته، وحيث إن قوة الأمم تقاس بخصوبتها في إنتاج الرجال فهم ثمرة تاريخها الممتد عبر الأزمان. لذا دفعتني حميتي الوطنية لأسجل بحروف من نور شهادة في حق احد صروح منظومة التحدي والشرف رجال الشرطة الاوفياء كمثال لسجل تاريخي موثق بالعديد والعديد من البطولات من اجل وطن أبيّ بلا مبالغة او تهويل، لتطهير جزء هام من الكيان المصري من الماسونية والمأجورين لإغتيال الجسد المصري الحر.





فالشرطة المصرية معضدة بضميرها المهني اليقظ وبحب شعبنا الأبيّ للحفاظ علي الكيان المصري المقدس لذا من الأفضل ان نحترم أسلوب الجهات الأمنية للحفاظ علي آلياتها في التعامل مع الخوارج .فالوطنية تلتزم الصمت لحين كشف الأمر وبالتالي لا نسمح بأي تدخل شيطاني أيا كانت صورته لهدم هذا الكيان العظيم .





فالوطن لا يعوض والتاريخ يؤكد أن السمة الأساسية للإرهاب الأسود هي (الغدر ) حيث تضرب بيد العمى الإنساني الأبرياء والشرفاء باسم الدين والشريعة ونصبت نفسها يد الله علي الأرض. وتعمد لتحقيق أحلامها غير المشروعة انسانيا علي التمويل الدولي والإقليمي والتجنيد الخفي في الدول المستهدفة لذا نجد أن الكواليس الأمنية في المهام الوطنية لها تشريعاتها المدونة بدماء الشهداء لمواجهة الحرب القذرة من الإخوان وأتباعهم ومن أصحاب المصالح الدموية لإفتعال الحروب غير المباشرة لاغتيال وطن آمن وترويع ابرياء تحت مظلة شريعة تبرأت من حلفاء الشيطان وخادمي الحزمة الماسونية أحفاد البنا وسيد قطب .





و تطبيقا لما أولته القياده السياسية من رسائل صارمة لأهل الشر ودون النظر لألسنة البغاء. والاصرار لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من أجل الحفاظ علي وطن و شعب .أن يكون العقاب صارم وسريع لمستخدمي أساليب الكر والفر ويجر الناس إلى الكوارث ونشر الفتن والشائعات المغلوطة لنزع الامن والاستقرار وكلمة لكل ثائر دفعة خائن "أبواب العزل ستفتح حتي تبرأ من كورونا الخيانة" .





و ستصمد مصر وستجرف البذور الشيطانية من أرض مصرنا العظيمة وما نَدري- والأيام حُبلى بالأعاجيب - إلى أيِّ هُوَّةٍ عميقةٍ يسقطُ هؤلاءِ ، وإلى أيِّ دركٍ سحيقٍ يَنْكَبُّ أُولئكَ !! فهؤلاءِ المجرمونَ ، عابثونَ بأرواحِ الأبرياء ودمائهم ...



