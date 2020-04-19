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منوعات

مشهد لا يصدق .. فقاعة هواء عمرها 20 مليون سنة بحجر كهرمان نادر

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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احمد شريف

أظهر فيديو من الصعب تصديقه فقاعات هواء غريبة تتحرك من خلال حفرية كهرمانية تبلغ من العمر 20 مليون عام.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم اكتشاف الحفرية في جمهورية الدومينيكان، ويعتقد أنها تعود إلى 20-30 مليون سنة ، حسبما يقول الخبراء.


وأفادت الصحيفة بأنه من النادر جدًا رؤية الحفريات التي تحتوي على فقاعات هواء بداخلها، وهي ظاهرة تعرف باسم المائي.


يتكون الكهرمان من راتينج الأشجار المتصلب وعادة ما يغلف ويخلد الكائنات التي تعيش في الغابات.


نشر حساب تويتر "Fossil Locator" مقطع فيديو رائعًا لفقاعات الهواء التي تتدفق عبر الحفريات في مشهد لا يصدق.

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