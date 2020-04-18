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محافظات

محافظ الغربية: صرف معاش «تكافل وكرامة» لـ 10 آلاف و992 مستحقًا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:29 م
محافظ الغربية:صرف
محافظ الغربية:صرف معاش "تكافل وكرامة" لـ 10 آلاف و 992 مستحق
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أحمد على
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عملية صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري، كما اطمأن على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية، انتظام عملية الصرف في يومها الأول دون زحام أو تكدس من المواطنين سواء علي مستوى مكاتب البريد أو المدارس المخصصة علي مستوى مدن ومراكز المحافظة، في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ علي صحة المواطنين وسلامتهم..

وقال المحافظ، أن إجمالي مستحقي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يقدر ب 57 ألف مستحق، موضحا أنه تم الصرف اليوم السبت لعدد 10 آلاف و 992 مستحق من خلال 177 منفذًا للصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت بوابة إلكترونية للاستعلامات والشكاوي الكترونيًا https://tk.moss.gov.eg ، تيسيرًا علي المستفيدين .
محافظ الغربية: صرف معاش «تكافل وكرامة» لـ 10 آلاف و992 مستحقًا
محافظ الغربية: صرف معاش «تكافل وكرامة» لـ 10 آلاف و992 مستحقًا
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