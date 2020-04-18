محافظ الغربية: صرف معاش «تكافل وكرامة» لـ 10 آلاف و992 مستحقًا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عملية صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري، كما اطمأن على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات للمواطنين.





وأكد محافظ الغربية، انتظام عملية الصرف في يومها الأول دون زحام أو تكدس من المواطنين سواء علي مستوى مكاتب البريد أو المدارس المخصصة علي مستوى مدن ومراكز المحافظة، في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ علي صحة المواطنين وسلامتهم..





وقال المحافظ، أن إجمالي مستحقي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يقدر ب 57 ألف مستحق، موضحا أنه تم الصرف اليوم السبت لعدد 10 آلاف و 992 مستحق من خلال 177 منفذًا للصرف.



