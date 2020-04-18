فراخ وزبادي وشيبسى.. الدولة تدعم قرية صفط تراب الموبوءة بـ كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انه تم الدفع بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات لقرية صفط تراب الموبوءة بـ كورونا اليوم السبت ، بمشاركة المحافظة والمجتمع المدني، الي جانب توفير بوابة إلكترونية تعمل آليا لتعقيم أهالي القرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشاد محافظ الغربية بالدور الوطنى لأهالي القرية الذين تبرعوا لتجهيز البوابة ووضعها أمام وحدة طب الأسرة الصحية بالقرية لتعقيم المترددين علي الوحدة قبل الدخول لتوقيع الكشف الطبى عليهم.





وأضاف المحافظ، أنه تم ادخال كميات كبيرة من السلع الغذائية للقرية اليوم شملت توفير 550 أسطوانة بوتاجاز ، و 10 اطنان دقيق، و 8 اطنان مياه غازية، و 8 اطنان سكر وسمن وأرز ، وعدد 2 سيارة دواجن ، الي جانب توفير 2,800 طن خضروات، و 3 سيارات بقوليات ولحوم ، و 3 سيارات فواكه، و 1 سيارة منتجات ألبان وزبادي، وعدد 1 سيارة شيبسي، وتوفير 380 عبوة كلور كبير.



