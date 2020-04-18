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محافظات

محافظ الغربية: صرف 18.5 طن سلع غذائية وتموينية لأهالي ميت بدر حلاوة اليوم

السبت 18/أبريل/2020 - 10:38 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع  التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها اليوم للأسر التي تخضع للحجر الصحي المنزلي في قرية "ميت بدر حلاوة" التابعة لمركز سمنود .

وأكد محافظ الغربية ، في بيان له اليوم، توافر جميع السلع الغذائية والخبز واللحوم والفاكهة دون أي عجز ، موضحا انه تم تزويد القرية اليوم بـ"4,5 طن دقيق، 6 أطنان خضار وفاكهة، 2 طن مواد غذائية، 2 طن منتجات ألبان وزبادي، 2 طن لحوم ودواجن، 2 طن أعلاف".

وأوضح ان هناك متابعة مستمرة للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر، مؤكدًا صرف حصة مستودع الغاز الموجود بالقرية، ولا يوجد به نقص، إلى جانب صرف المقررات التموينية بالكامل حتي نهاية أبريل.
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