فيديوجراف.. ريهام سعيد تسخر من إنجي وجدان وشيماء سيف

اعتادت الإعلامية "ريهام سعيد" خلال هذه الفترة على أن تلتقي بجمهورها يوميًا من خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل.





وأثارت "ريهام" الجدل مجددًا خلال فيديو جديد.





الإعلامية "ريهام سعيد" فى وقت سابق تعرضت لهجوم شرس بسبب تصريحاتها ضد أصحاب الأوزان الثقيلة وتم وقف برنامجها بسبب سخريتها منهم.





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ولمزيد من التفاصيل حول ماذا قالت "ريهام سعيد" على تخن شيماء سيف وإنجى وجدان، تابعوا الفيديوجراف التالى:



