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فن

حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 10:22 م
سعد الصغير
سعد الصغير
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شيري نبيل
نفى مصدر مقرب من الفنان الشعبي سعد الصغير، إصابته بأي أمراض، مؤكدا أن الأمر مجرد شائعات وأنه لم يصب بأي مكروه. 

يأتي ذلك بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن إصابة المطرب الشعبي سعد الصغير بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور صورة له بالمستشفى.

ورد سعد الصغير على الشائعة التى تداولت عبر السوشيال ميديا، مشيرا أنه بخير وبصحة جيدة وأن الصورة المتداولة قديمة.

وقال سعد الصغير، خلال مقطع مصور:"أنت ما تعرفش ربنا.. ما ببتعظ من اللى احنا فيه ده .. سعد عنده كورونا .. لكل الناس اللي بتحبى أنا معنديش كورونا ولا حاجة ..الصورة المنشورة ده أيام ماكنت تعبان جدا جدا.

وأضاف: بقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله رمضان يجيى وتمشى كورونا".
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