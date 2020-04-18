التنسيق الحضاري يحتفل باليوم العالمي للتراث..فيديو

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن كل عام كنا نحتفل باليوم العالمي للتراث من خلال حفل ندعو به كبار المعماريين والآثاريين المهتمين بآليات التعامل مع التراث.









واضاف ابو سعدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان الذى تقدمه الاعلامية رانيا هاشم علي قناه اكسترا نيوز ، أن الاحتفال هذا العام بسبب الظروف التي نمر بها البلد إثر قيروس كورونا، جعلنا قمنا بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التي تمثل مصر في التعامل مع اليونسكو ومع مكتب اليونسكو الاقليمي وقمنا بدعوة المهتمين بالتراث حتى يقول كل منهم كلمة وهذا تم على الصفحة الرسمية للجهاز.









وأوضح ابو سعدة ، أن التفاعل على الصفحة كان كبيرا جدا لاهتمام الكثير في التعرف علي التراث المصري لأن هذا التراث هو ما يشكل هوية المدن والمجتمعات.









وتابع : أن الاونلاين المجال القادم في التعامل سواء كان في عقد الندوات او في طرح الافكار او في التجول في المعالم الاثرية.









واستكمل: أن التعامل مع صفحة الجهاز في نشر المعلومات تكون من خلال المختصين كما اننا بعد فيروس كورونا سنقوم بتوسيع العمل علي الصفحة بسبب كثرة التفاعل عليها.