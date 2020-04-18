AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنسيق الحضاري يحتفل باليوم العالمي للتراث..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 10:28 م
محمد ابو سعدة
محمد ابو سعدة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن كل عام كنا نحتفل باليوم العالمي للتراث من خلال حفل ندعو به كبار المعماريين والآثاريين المهتمين بآليات التعامل مع التراث.


واضاف ابو سعدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان الذى تقدمه الاعلامية رانيا هاشم علي قناه اكسترا نيوز ، أن الاحتفال هذا العام بسبب الظروف التي نمر بها  البلد إثر قيروس كورونا، جعلنا قمنا بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التي تمثل مصر في التعامل مع اليونسكو ومع مكتب اليونسكو الاقليمي وقمنا بدعوة المهتمين بالتراث حتى يقول كل منهم كلمة وهذا تم على الصفحة الرسمية للجهاز.


وأوضح ابو سعدة ، أن التفاعل على الصفحة كان كبيرا جدا لاهتمام الكثير في التعرف علي التراث المصري لأن هذا التراث هو ما يشكل هوية المدن والمجتمعات.


وتابع : أن الاونلاين المجال القادم في التعامل سواء كان في عقد الندوات او في طرح الافكار او في التجول في المعالم الاثرية.


واستكمل: أن التعامل مع صفحة الجهاز في نشر المعلومات تكون من خلال المختصين كما اننا بعد فيروس كورونا سنقوم بتوسيع العمل علي الصفحة بسبب كثرة التفاعل عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنسيق الحضاري يقيم ورشة عمل حول تطبيق أسس الحفاظ على المباني التراثية

شعر غنائي وأداء حركي.. انطلاق فن ملتقى الطرايق في الفجيرة

الطرايق.. فن إماراتي في طريقه إلى اليونسكو.. ماذا تعرف عنه؟

السعودية تدخل موسوعة جينيس بأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم

مسرح مرايا بمحافظة العلا يدخل موسوعة جينيس

اون لاين..التنسيق الحضاري يحتفل باليوم العالمي للتراث.. 18 أبريل

ترشيحاتنا

فستان أبيض مكشوف.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

الزمالك يتراجع عن إعادة لاعبه المعار

الصحة العالمية: مصر لم تصل إلى ذروة فيروس كورونا بعد.. فيديو

معتقل 7 سنوات بلا محاكمة.. زوجة شيخ من آل ثاني تفضح التعذيب في سجون قطر

تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز.. كل ماتريد معرفته عن صلاحيات الرئيس في تعديلات قانون الطوارئ

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز الطاسة خطوة بـ خطوة

بالشعر المجعد.. داليا مصطفى بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين