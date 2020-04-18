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توك شو

رسالة طبيبة وزوجها تركا طفلهما وواصلا العمل بمستشفى للحجر الصحي

السبت 18/أبريل/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت طبيبة تدعى "رحاب"، إن مصر تشهد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مثل باقى العالم، وتابعت: "نعمل أنا وزوجى بمستشفى الحجر الصحي، وحققنا نجاحًا كبيرًا فى علاج المرضى، ورغبنا فى مواصلة العمل دون انقطاع حتى تزول أزمة كورونا".

وأضافت الدكتورة رحاب، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي عبر القناة "الأولى"، أن واجبها كطبيبة، يحتم عليها أن تضحي من أجل الحفاظ على صحة المرضى، لافتة إلى أنها تركت ابنها "أسامة" مع عائلتها، وقررت مواصلة العمل دون انقطاع.

وتابعت الدكتورة رحاب: "أقول للمصريين، الزموا بيوتكم، وحافظوا على المناعة والتغذية، وتجنبوا الاختلاط".

وأوضح زوجها، الدكتور محمد عماد، فى اتصال آخر، أن السبب وراء رفضه الإجازة هو وزوجته التى تعمل معه طبيبة بمستشفى الحجر الصحي؛ هو معدلات الشفاء الكبيرة التى يشهدها المستشفى، ورغبته الشديدة في مواصلة عمله، متابعا: "مفيش ولا حالة توفيت بالمستشفى.. والمتعافين كُثُر".

وناشد الدكتور محمد عماد، المصريين، بالابتعاد عن الشائعات بشأ، الفيروس القاتل، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
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