AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:19 ص
أمريكية تهاجم شباب
أمريكية تهاجم شباب خلايجة
Advertisements
عزة عاطف

اعتذرت سيدة أمريكية لمجموعة من الشباب الخلايجة صورتهم خلال نقلهم صناديق لتخزينها داخل أحد الجراجات في الولايات المتحدة، فقد ظنت السيدة أنهم ربما ينقلون المخدرات أو المواد الممنوعة خلال الإغلاق التام.

 

لكن بعد إرسال كرتونة إلى منزلها وقعت الصدمة عليها فقد خابت كل ظنونها حيث اكتشفت بأن الشباب ما هم إلا متطوعين في العمل الخيري، يعملون على توزيع المواد الغذائية على أشقائهم العرب في أمريكا.

 

"لا تحكم على شئ قبل أن تتأكد من حقيقته!" هذا ما قالته السيدة الأمريكية في حرج خلال المقطع المتداول عندما أرسل لها الشباب مثل غيرها صندوق ملئ بالمواد الغذائية مع رسالة هامة بداخله.

 

وكتبوا في الرسالة: "نحن طلاب متطوعون نحاول مساعدة أشقائنا العرب ببعض المواد الغذائية وهذه الكرتونة مقدمة منا إليكم".

 

شعرت المرأة بالخجل الشديد لما فعلته واتهامهم بتخزين الممنوعات في الجراج، وقالت آسفة: "إنني لم أرى كرمًا مثل هذا من قبل، أشعر بالخجل لما ظننته فيهم، إنهم أناس خيرون في الخارج، فلا تحكموا على شئ قبل التأكد من حقيقته".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إهمال وتسيب .. محافظ دمياط تحيل المخالفات المرصودة من الرقابة الإدارية للتحقيق

تعرف على حقيقة ارتفاع السلع الغذائية ونقصها بالأسواق.. فيديو

رمز للتضحية في عيد الأم.. نماذج لأمهات اخترن العمل بمهن رجالية لأجل أولادهن

فيديوجراف.. قرارات النائب العام ضد المحتكرين ومنتهكي حظر التجوال

ترشيحاتنا

بعد تهديده بـ الاعتزال.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي

نجم بيراميدز يضغط على الادارة للرحيل من أجل عيون الاهلي

ترامب: مستعدون لإرسال آلاف أجهزة التنفس الصناعي لـ إيران

مدرب الأهلي يرد على مقولة "المارد الأحمر يفوز لضعف الفرق الأخرى وليس لقوته"

ياسمين صبري تنشر صورا جديدة بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

الخفاش المصري مفيد في إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة التين البرشومي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

5 بدائل غير متوقعة للبيكنج باودر من مطبخك