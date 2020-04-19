شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو

اعتذرت سيدة أمريكية لمجموعة من الشباب الخلايجة صورتهم خلال نقلهم صناديق لتخزينها داخل أحد الجراجات في الولايات المتحدة، فقد ظنت السيدة أنهم ربما ينقلون المخدرات أو المواد الممنوعة خلال الإغلاق التام.

لكن بعد إرسال كرتونة إلى منزلها وقعت الصدمة عليها فقد خابت كل ظنونها حيث اكتشفت بأن الشباب ما هم إلا متطوعين في العمل الخيري، يعملون على توزيع المواد الغذائية على أشقائهم العرب في أمريكا.

"لا تحكم على شئ قبل أن تتأكد من حقيقته!" هذا ما قالته السيدة الأمريكية في حرج خلال المقطع المتداول عندما أرسل لها الشباب مثل غيرها صندوق ملئ بالمواد الغذائية مع رسالة هامة بداخله.

وكتبوا في الرسالة: "نحن طلاب متطوعون نحاول مساعدة أشقائنا العرب ببعض المواد الغذائية وهذه الكرتونة مقدمة منا إليكم".

شعرت المرأة بالخجل الشديد لما فعلته واتهامهم بتخزين الممنوعات في الجراج، وقالت آسفة: "إنني لم أرى كرمًا مثل هذا من قبل، أشعر بالخجل لما ظننته فيهم، إنهم أناس خيرون في الخارج، فلا تحكموا على شئ قبل التأكد من حقيقته".