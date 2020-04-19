أستاذ أدب فرنسى: سيمون دى بوفوار نشأت متلزمة دينيا وألحدت بعد الحرب العالمية

قالت الدكتورة أمانى سعد أيوب، أستاذ الأدب الفرنسى بأكاديمية الفنون، إن الفيلسوفة سيمون دى بوفوار، كانت ملتزمة فى بدايتها دينيا ولكنها حدث لها اضطراب فى التفكير بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، مثل الذى حدث لأصحاب النزعة العقلية، موضحة أنه من هنا بدأت الوجودية.





وأضافت "أيوب" فى لقائها مع قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" أن سيمون دى بوفوار أعلنت إلحادها بعد الحرب العالمية بشكل تام، وكذلك تبنى والدها الفكر الإلحادى، مشيرة إلى أنها تعرفت على الفيلسوف الوجودى ساتر من خلال حيازة فى جامعة السربون فى الفلسفة كان ترتيبها فيها الثانية بعد سارتر.





وأوضحت الدكتورة أمانى أيوب، أنه بعد أن تعافوا ونشات بينهم علاقة اتفقا على ترسيخ علاقتهم بعقد يجدد كل عامين واتفقوا فيما بينهم على الشفافية والصراحة.





واختتمت "أيوب" أن سيمون دى بوفوار تبنت الوجودية النسوية، وتمردت على الواقع كامرأة ورفضت تبعيتها للرجل.