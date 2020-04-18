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وزير السياحة والآثار: كشف أثري في سقارة وإضاءة الأهرامات باللون الأزرق تضامنا مع الأطباء

السبت 18/أبريل/2020 - 10:38 م
وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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هاني حسين
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إننا نحتفل باليوم التراث العالمي من منطقة الاهرامات وتم الإعلان عن كشف أثري في منطقة سقارة .

وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية أذاعها الإعلامي احمد موسى فثي برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إضاءة الأهرامات باللون الازرق تضامنا مع الأطقم الطبية وتوجيه رسالة للمصريين بالبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا".

وعرض الإعلامي أحمد موسى: اوبريت أنت أقوى في احتفال مصر باليوم العالمي للتراث من امام الاهرامات .

وعرض أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  لقطات حية من احتفال مصر  باليوم العالمي للتراث من منطقة الأهرامات، قائلا:"  مصر قوية وجميلة بتكاتف شعبها".

تابع :" اوبريت انت اقوى كلمات مدحت العدل ومشاركة مجموعة وكوكبة كبيرة من الفنانين".

وأكمل:"  شارك في الأوبريت محمد منير وتامر حسني وعمرو مصطفى وصابر الرباعي وكارول سماحة".
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