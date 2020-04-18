وزير السياحة والآثار: كشف أثري في سقارة وإضاءة الأهرامات باللون الأزرق تضامنا مع الأطباء

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إننا نحتفل باليوم التراث العالمي من منطقة الاهرامات وتم الإعلان عن كشف أثري في منطقة سقارة .





وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية أذاعها الإعلامي احمد موسى فثي برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إضاءة الأهرامات باللون الازرق تضامنا مع الأطقم الطبية وتوجيه رسالة للمصريين بالبقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا".





وعرض الإعلامي أحمد موسى: اوبريت أنت أقوى في احتفال مصر باليوم العالمي للتراث من امام الاهرامات .





وعرض أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، لقطات حية من احتفال مصر باليوم العالمي للتراث من منطقة الأهرامات، قائلا:" مصر قوية وجميلة بتكاتف شعبها".





تابع :" اوبريت انت اقوى كلمات مدحت العدل ومشاركة مجموعة وكوكبة كبيرة من الفنانين".





وأكمل:" شارك في الأوبريت محمد منير وتامر حسني وعمرو مصطفى وصابر الرباعي وكارول سماحة".