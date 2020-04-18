برلمانية تكشف عن تفاصيل مشروع إعادة جثامين المصريين العاملين بالخارج..فيديو

اشادت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بتوجيهات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اطار جهود الدولة لإعادة العالقين في الخارج المتواجدين بمختلف المناطق الجغرافية، متابعه: الرئيس دائما على بعد خطوة واحدة من المصريين سواء فى الداخل أو الخارج.





وأضافت "عجمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" المذاع علي قناة"الحدث اليوم"، أنها تقدمت منذ أربع سنوات ونصف السنة، بمشروع يكفل عودة جثامين المصريين من الخارج، مشيرة إلى أنها كانت تقيم في الإمارات 35 عامًا ومدركة لمشاكل المصريين في الخارج، خاصة إعادة الجثامين.





وأوضحت أن المشروع يتضمن إعداد صندوق بتكلفة في حيز المناقشة بقيمة 30 جنيهًا تدفع مع كل تجديد أو استخراج جواز السفر بموجب هذا الصندوق يحق لأي مصري يحمل الجواز مع مرافق له أن ينقل جثمانه بكرامه إلى أرض الوطن.





وأكدت أن هذا المشروع يوفر لوزارة الصحة 12 مليون جنيه في كل عام، ميزانية لنقل الجثامين، لأن هناك قواعد معينة لعودتها ومنها إصدار شهادة فقر بما لا يتناسب مع كرامة المصري.





ولفتت إلي أن الصندوق لو تم العمل به منذ سنوات ووضعت أمواله كوديعة فى الكويت والسعودية، كان من الممكن أن يساعد في موضوع عودة العالقين، مؤكدة أن دخل العاملين بالخارج يمثل أول دخل للبلد ويليه قناة السويس.



وتابعت انها سنويا تنادى بهذا الموضوع، ولكن العوائق مازالت مستمرة.



