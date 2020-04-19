باحث فيروسات: الإعلان عن أدوية كورونا قريبا.. فيديو

قال الدكتور أحمد قنديل الباحث بمركز التميز العلمي للفيروسات، إن المركز القومي للبحوث يعمل في أكثر من اتجاه لايجاد حلول لفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين ومن ضمنها تنفيذ أدوات تشخيصية مصرية لكورونا واثبتت نجاحها.









واضاف أحمد قنديل خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم علي قناه اكسترا نيوز، أن خطورة الفيروسات الغير منتشرة تكمن في ان جسم الانسان غير متعرف عليها وليس لدية ذاكرة مناعة عنها او اجسام مضادة لها لانها جديدة وغريبة علي البشرية .









واوضح أحمد قنديل ، أن الفيروس لا تتكاثر الا داخل الخلايا الحية كما انه خارج الخلية الحية يكون عبارة عن جماد لايتكاثر وهذا يختلف من فيروس لاخر بسبب .













وتابع أن الفيروسات تتأثر بالمطهرات مثل الصابون والكلور كما اننا قريبا سنعلن علي الادوية التي لها تأثير فعال علي فيروس كورونا المستجد والجدير بالذكر انه يجب غسل الايدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية .









واستطرد أن دول العالم لا تتبع أسلوب الكشف والتقصي ولكن أمريكا وحدها هي من تفعل ذلك ولكن الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا في هذه المرحلة هو البحث عن عقار له كما ان هناك اشخاص اصيبوا بالفيروس واستطاعت اجسامهم التغلب عليه.