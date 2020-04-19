AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث فيروسات: الإعلان عن أدوية كورونا قريبا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:02 ص
أحمد قنديل
أحمد قنديل
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد قنديل الباحث بمركز التميز العلمي للفيروسات، إن المركز القومي للبحوث يعمل في أكثر من اتجاه لايجاد حلول لفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين ومن ضمنها تنفيذ أدوات تشخيصية مصرية لكورونا واثبتت نجاحها.


واضاف  أحمد قنديل خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم علي قناه اكسترا نيوز، أن خطورة الفيروسات الغير منتشرة تكمن في ان جسم الانسان غير متعرف عليها وليس لدية ذاكرة  مناعة عنها  او اجسام مضادة لها لانها جديدة وغريبة علي البشرية  .


واوضح  أحمد قنديل ، أن الفيروس لا تتكاثر الا داخل الخلايا الحية كما انه خارج الخلية الحية يكون عبارة عن جماد لايتكاثر وهذا يختلف من فيروس لاخر بسبب .



وتابع أن الفيروسات تتأثر بالمطهرات مثل الصابون والكلور كما اننا قريبا سنعلن علي الادوية التي لها تأثير فعال علي فيروس كورونا المستجد والجدير بالذكر انه يجب غسل الايدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية .


واستطرد أن دول العالم لا تتبع أسلوب الكشف والتقصي ولكن أمريكا وحدها هي من تفعل ذلك ولكن الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا في هذه المرحلة هو البحث عن عقار له كما ان هناك اشخاص اصيبوا بالفيروس واستطاعت اجسامهم التغلب عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث: وباء الشائعات أخطر من فيروس كورونا ..فيديو

بعد تفوقه في حل أزمة إنفلونزا الطيور ومتلازمة الشرق الأوسط.. هل ينجح القومي للبحوث في الوصول للقاح مضاد لكورونا.. أستاذ الفيروسات يرد

د. دنيا شعير تكتب: مواد طبيعية لعلاج كورونا.. أمل جديد (2 )

مؤسسات البحث العلمي تضع كافة إمكانياتها لمواجهة كورونا.. فيديو

بشري من مركز التميز العلمي للمصريين: نعمل على تحضير لقاح مضاد لفيروس كورونا

البحث العلمي في مواجهة كورونا.. جهود لإنتاج لقاح للفيروس ومستلزمات الوقاية

ترشيحاتنا

حسني عبد ربه يوجه نصيحة لـ حسام عاشور ويكشف رأيه في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

5 بدائل غير متوقعة للبيكنج باودر من مطبخك

ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

باحث فيروسات: الإعلان عن أدوية كورونا قريبا.. فيديو

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

أيهم أجمل؟.. 10 فساتين تبرز أناقة أحلام بأنامل زهير مراد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة