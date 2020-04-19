بفيديوهات ساخرة .. كيف استقبل طلاب السنوات النهائية خبر عدم إلغاء الامتحانات





وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عن تفاصيل التعامل مع السنوات النهائية فى الكليات والمعاهد، موضحًا أن الأمور قد تعود لطبيعتها بالجامعات، ومن الممكن إجراء الامتحانات فى شهر يوليو أو يونيو المقبلين من العام الجارى.





وتابع: "لا يمكن التعامل مع طلاب الفرق النهائية بنظام البحث أو الامتحان الإلكترونى.. وسنطمئن على اتخاذهم كل الجرعات النظرية والعملية المطلوبة منهم كمقرر ورصيد للسنوات النهائية فى الكليات والمعاهد".









نشر طلاب الفرقة الرابعة من جميع الكليات عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك عدة فيديوهات ساخرة من عدم إلغاء الإمتحانات لهم وإلغائها بشكل تام لمرحلة النقل.