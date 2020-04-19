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تعليم

أبرز مطالب طلاب الكليات النظرية بعد قرار "الأعلى للجامعات"

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
يتساءل طلاب الفرق النهائية عن موقفهم من الامتحانات بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذى ينص على : تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.


رصد صدى البلد آراء طلاب الفرقة النهائية للكليات النظرية حول قرار المجلس الأعلى للجامعات.

قال أحمد حسن طلبة طالب بكلية تجارة جامعة أسيوط ، إننا شباب المستقبل طلاب الجامعات والمعاهد المصرية نحن طلاب الفرق النهائية ونأمل بان يتم مراجعة النقاط الخاصة بطلاب التخرج  كما عاهدنا في السابق الدكتور خالد عبد الغفار بأن لايوجد هناك امتحانات تحررية خوفًا علي صحتنا في هذا التوقيت العصيب الذي لايخفى على الجميع .

وأضاف خلال تصريحاته  تم بالفعل اعتماد الأبحاث كتقييم لفرق النقل  وترحيلهم للسنه القادمة  فكذلك لنا اولويه التقييم بالابحاث لأننا أكثر تعمق في دراستنا وتخصصنا بآخر ترم دراسي ولا يوجد أي معوقات لأنه سيتم دراسة المواد بشكل سليم وعمل ابحاث بمعايير واضحة تجعل الطالب درس المنهج بشكل سليم وجاهز للتخرج.

ومن جانبها قالت نورهان سعيد إنه يصعب التنقل بين المحافظات لإجراء الامتحانات بشكل طبيعي، وأن الأمر أصبح غاية الصعوبة للطلاب المغتربين بعد ترك السكن الخارجي أو الإخلاء من المدن الجامعية.

وأضاف محمود صلاح  أن طلاب التخرج هما الأحق بتطبيق نظام الأبحاث عليهم لأنهم  قد قاموا بدراسة اغلب المحتوي العلمي سابقًا، ويمكن تعويض المحتوي المتبقي من خلال الأبحاث التي تتم عن طريق دكتور المادة بما يضمن دراسة المحتوى بالشكل الكامل والدقيق كما حدث مع طلاب السنوات السابقة ، ولا مانع من تطبيق ناجح وراسب وحصر التقدير التراكمي علي باقي السنوات  السابقة بالنسبة للطلبة الخريجين ، أما بالنسبة لأوائل الكليات يتم تقيمهم من خلال الأبحاث تحت إشراف أكثر من دكتور بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة بينهم وضمان نزاهة تعيينه داخل الجامعات المصرية.

وأوضح صلاح  بان طلاب الفرق النهائية يمرون بضغوطات عصبية من جهات كثيرة من بينها  المرض المنتشر في ذاك الوقت أو من خلال خوفهم الشديد من فقدانهم دفعة في الجيش المصري المعروف بالمواعيد المحددة والصارمة أو من خوفهم وقلقهم لعدم وصول المحتوي العلمي إليهم أو لأن مستقبلهم الي المجهول لا يعلمون مصيره، لأن الجميع يريد أن ينهي حياته الدراسية للتفرغ للشئون الحياتية ويريدون ان يلتحقوا بالجيش في وقته المحدد لذلك لايستوعبون في الفترة الحالية ما يحدث حولهم في ظل الفترة العصيبة وبذلك يمنعهم من دخول لجنة الامتحان بأي حال من الأحوال لذلك نرجو من الدكتور خالد عبد الغفار النظر إلى قراره بالنسبة للخريجين مرة أخرى.
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