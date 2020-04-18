أخبار الأهلي.. النادي يشكو عبدالله السعيد ومحاميه يرد.. ووضع خطة جديدة.. ومعلول: هدفنا دوري الأبطال

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت 18-4 -2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:

كشف اشرف عبدالعزيز محامي عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ونجم منتخب مصر ، عن حقيقة تلقيه اخطارا من اتحاد الكرة بشأن شكوي النادي الاهلي ضده.





تقدمت إدارة النادي الاهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لناد مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.





أكد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هدفهم الأول حاليا بالقلعة الحمراء، هو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد التأهل لنصف نهائي تلك النسخة.









استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على خريطة الانتقالات الصيفية للفريق الأول بجانب إعادة هيكلة القطاع بالكامل، وانتهزت اللجنة توقف النشاط الرياضي في عقد العديد من الاجتماعات لدراسة جميع الأمور بناء على تقرير المدير الفني للفريق الأول رينيه فايلر بجانب مستجدات أخرى تخص قلة الموارد المالية لجميع الأندية وعلى رأسها الأهلي بسبب توقف الدوري وجميع المسابقات.







