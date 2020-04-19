تطبيع أم مجازفة.. القصة الكاملة لعاصفة الجدل بشأن مسلسل أم هارون لـ حياة الفهد

عاصفة متواصلة من الجدل أثيرت بشدة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مسلسل "أم هارون" الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، والمرتقب عرضه ضمن دراما رمضان 2020، في وقت خرجت أنباء تشير إلى توقفه من قبل وزارة الإعلام في الكويت بعد اتهامات مباشرة تطبيع مباشر مع إسرائيل.

لكن سرعان ما خرجت مصادر مقربة من مسلسل "أم هارون" وأكدت أن العمل الدرامي قائم وسيعرض في موعده، مشيرة إلى أن ما يُثار حول توقفه عار من الصحة ولا أصل له.

وأوضحت المصادر أن المسلسل تم تصويره في الإمارات بشكل كامل، وعلى إثر ذلك لم يكونوا بحاجة للحصول على إجازة النص من وزارة الإعلام الكويتية، إضافة إلى أن "أم هارون" لن يُعرض على إحدى الفضائيات في الكويت.

حكاية أم هارون

يسلط المسلسل الضوء على مأساة "أم فهد" التي تؤدي دورها الفنانة حياة الفهد، وهي إمرأة منبوذة اجتماعيًا بسبب ديانتها اليهودية. والعمل من إنتاج MBC، وكتبه علي شمس ومحمد شمس، ومن إخراج محمد جمال العدل





سبب اختيار الفهد لأم هارون

خرجت حياة الفهد فى أول رد لها على موجه الإتهامات الموجهة لها بالتطبيع بعد قبولها المسلسل الذى قوبل برفضا قاطع، حيث قالت "الفهد"، فى حوار لها مع الأنباء، اخترت نص «ام هارون» لأنه مميز، خاصة ان الناس ملت من المواضيع العادية والمكررة، وأهم ما شدني للنص انه يتناول فئة من البشر كانت ومازالت موجودة في عالمنا، صحيح نحن لسنا معهم لكن يجب علينا ان نتطرق لهم من خلال حقبة زمنية قديمة لان لدينا جيلا من الشباب ليس لديهم معلومات عنهم، والعمل انتاج مشترك بيني وبين شركة «جرناس» لأخوي الفنان احمد الجسمي ولصالح محطة «MBC»، والله يوفقنا فيه، وبشكل عام المسلسل لا يتحدث عن مكان بعينه ولم نذكر فيه البلد الذي تدور حوله الاحداث

سر اختيار حياة الفهد للشخصية





وحول شخصية «أم هارون» لها علاقة بشخصية «ام جان» اليهودية التي كانت تعمل لسنوات ممرضة في البحرين كما تردد، قالت "الفهد"، لا توجد علاقة بين «ام هارون» و«ام جان»، كل ما في الأمر اننا أخذنا من «ام جان» الشكل والمهنة فقط، ولا توجد أحداث في العمل تربط بين الشخصيتين.

مجازفة ام تطبيع

وأشارت الفهد، إلى أنها اندهشت من انتقاد الناس وحكمهم على العمل قبل مشاهدته، فالمسلسل لا يعتبر سياسيا بحتا، وان كان فيه بعض الخطوط، ولا يتناول العدو الصهيوني وممارساته المرفوضة من الجميع، بالإضافة الى ان احداثه بالكامل تدور قبل عام 1948 بسنوات كثيرة، وكان اليهود في هذه الفترة متواجدين في جميع البلاد العربية في فلسطين ومصر والكويت واليمن والعراق ودول أخرى، وكان توجد حالة من التعايش بينهم وبين شعوب هذه الدول، وكانت لديهم تجارة رائجة، والتاريخ شاهد على ذلك، ولا نستطيع ان ننكر تواجدهم، فهم أصحاب رسالة سماوية، ولهم كتابهم المقدس وهو «التوراة»، مثلهم مثل المسلمين والمسيحيين، فهل الذين اعترضوا على العمل قبل عرضه يعتقدون ان العالم لم يكن به يهود في هذه الفترة؟! ولماذا تعجلوا في الحكم عليه قبل ان يشاهدوه؟ لكن أعداء الشهرة واعداء النجاح واعداء حياة الفهد، وانا أعرفهم جيدا، هم من يحاولون تشويه الصورة، وهؤلاء لا يهمونني على الاطلاق، وانا قلت لك العمل بالنسبة لي مجازفة، وكنت سأنتجه حتى لو سأحتفظ به لنفسي في حالة عدم وجود جهة تنتجه لأنني ببساطة مقتنعة به جدا

رفض جماعى





ولم يقتصر الرافضون على عرض العمل داخل الكويت فقط، بل في عدد من الدول العربية بينها فلسطين والأردن، ووجهت اتهامات ضد صناع مسلسل "أم هارون" بالتطبيع مع إسرائيل، مشيرين إلى أن أحداث المسلسل "تتمحور حول الدعوة إلى التعايش مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال طرحه للقضية علي أنها قضية ذات طابع ديني، حيث يتم فيه تمييع الصراع مع العدو؛ أحداث المسلسل هي أحداث حقيقية عن توظيف اليهود العرب في المخطط الصهيوني وهجرة اليهود من الدول عربية خصوصا الخليج العربي".

ووصل الأمر بالجهات الرافضة لعرض العمل المطالبة بمقاضاة الفنانة حياة الفهد من قبل السلطات الكويتية لقيامها بخرق معايير المقاطعة، لافتة إلى أن الموقف الرسمي الكويتي كما الشعبي هو موقف مُشرِّف تجاه القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، ورافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

انقسام فى الآراء





وتساءل أحد المغردين عن "الأهداف المستفادة من مسلسل يحكي قصة يهودية تعاني في الخليج؟ هل تبث إسرائيل مسلسلات عن قصة مسلم في سجونها، أو بيت هدمته على أصحابه لمستوطنيها، أو قصة آلاف الأسر الفلسطينية التي مزقت أجسادهم طائراتها؟ هل تتفاخر شاشاتها بمنظر محمد الدرّة وهي تُمطره بالرصاص؟".

ودافع أحد المغردين عن المسلسل وكتب:" لا أرى ضرورة للتحسس من مسلسل ام هارون فاليهود عاشوا في بعض دول الخليج وكذلك كانوا متجذرين في كثير من البلدان العربية وقد نالهم الظلم والتعسف وتم تحميلهم وزر إنشاء دولة الكيان الصهيوني، بعد مشاهدة المسلسل يجوز لنا تقييمه والحكم عليه إذا كان هدفه التطبيع، وهو مرفوض لدينا".