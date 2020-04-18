عزل رئيس أركان الجيش التايواني ومئات البحارة بسبب فيروس كورونا

أكدت تقارير إعلامية، خضوع رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التايواني ، للحجر الصحي؛ بعد تأكيد إصابة 3 أفراد من البحرية عقب عودتهم من بعثة في "بالاو" بالمحيط الهادئ.





وأعلنت وزارة الدفاع خضوع رئيس الأركان العامة ، هوانج شو كوانج ، لإجراءات الحجر؛ بعد حضوره مراسم ، يوم 15 ابريل ، بمناسبة انتهاء تدريب أحد الأساطيل التابعة للبحرية التايوانية، حيث كان البحارة الثلاثة المصابين بكورونا من بين الحاضرين، وفقا لوسائل إعلام محلية.





ونقلت عن متحدث باسم وزارة الدفاع ، قوله ، إنه على الرغم من أن "هوانج" حافظ على مسافة مناسبة من الطلاب العسكريين في الحفل ، لكن تم وضعه قيد الحجر الصحي مع بعض الضباط العسكريين الآخرين المرافقين له ، بموجب بروتوكول إدارة الصحة الذاتية ، لمدة 14 يومًا؛ من أجل السلامة.





وتولى "هوانج" منصبه الحالي ، في يناير؛ بعد مصرع الجنرال شين يي مينج ، رئيس الأركان السابق ، في حادث هبوط اضطراري لطائرة.





فيما أكدت البحرية التايوانية إصابة 3 من الطلاب المتواجدين على إحدى السفن البحرية، لكنها تدرس احتمالية إصابتهم بالعدوى من خارج السفينة.





من جهتها، أعلنت السلطات في تايوان ، خضوع 700 من أفراد البحرية ، كانوا ضمن الأسطول المشارك في بعثة بالاو ، للحجر الصحي، حيث تم وضعهم في أماكن متفرقة ، ومن المقرر إجراء فحوصات لهم لتحديد مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.



