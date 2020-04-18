عزل رئيس أركان الجيش التايواني ومئات البحارة بسبب فيروس كورونا

أكدت تقارير إعلامية، خضوع رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش التايواني، للحجر الصحي؛ بعد تأكيد إصابة 3 أفراد من البحرية عقب عودتهم من بعثة في "بالاو" بالمحيط الهادئ.
وأعلنت وزارة الدفاع خضوع رئيس الأركان العامة، هوانج شو كوانج، لإجراءات الحجر؛ بعد حضوره مراسم، يوم 15 ابريل، بمناسبة انتهاء تدريب أحد الأساطيل التابعة للبحرية التايوانية، حيث كان البحارة الثلاثة المصابين بكورونا من بين الحاضرين، وفقا لوسائل إعلام محلية.
ونقلت عن متحدث باسم وزارة الدفاع، قوله، إنه على الرغم من أن "هوانج" حافظ على مسافة مناسبة من الطلاب العسكريين في الحفل، لكن تم وضعه قيد الحجر الصحي مع بعض الضباط العسكريين الآخرين المرافقين له، بموجب بروتوكول إدارة الصحة الذاتية، لمدة 14 يومًا؛ من أجل السلامة.
وتولى "هوانج" منصبه الحالي، في يناير؛ بعد مصرع الجنرال شين يي مينج ، رئيس الأركان السابق، في حادث هبوط اضطراري لطائرة.
فيما أكدت البحرية التايوانية إصابة 3 من الطلاب المتواجدين على إحدى السفن البحرية، لكنها تدرس احتمالية إصابتهم بالعدوى من خارج السفينة.
من جهتها، أعلنت السلطات في تايوان، خضوع 700 من أفراد البحرية، كانوا ضمن الأسطول المشارك في بعثة بالاو، للحجر الصحي، حيث تم وضعهم في أماكن متفرقة، ومن المقرر إجراء فحوصات لهم لتحديد مدى إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.
ولا يزال السبب المؤكد حول سبب انتشار فيروس كورونا بين البحارة، مجهولا، وسط قلق من تفشيه بين أفراد السفن المشاركة في البعثة، بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تايوان إلى 398.