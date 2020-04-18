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فن

كاريوكي يتصدر التريند بعد حفل الأون لاين

السبت 18/أبريل/2020 - 11:02 م
كاريوكي
كاريوكي
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سعيد فراج
تصدر فريق كاريوكي، قائمة البحث على جوجل، لليوم الثاني، بعد الحفل الأون لاين الذي أحياه الفريق ليلة أمس الجمعة 17 أبريل، بسبب الظروف المفروضة لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وتصدر الفنان أمير عيد، عضو فريق كاريوكي، قائمة البحث «تريند» على موقع التدوينات القصيرة تيورت، بعد الحفل الغنائي الأون لاين الذي أحياه مساء الجمعة 17 أبريل، وتفاعل النشطاء مع فقراته الغنائية، بتغريدات أمطرت تويتر، وجعلته يتصدر. 

يذكر أن أخر اعمال أمير عيد، هي غناء أغنية لما بنتولد، وهي الأغنية الدعائية للفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وقام بغنائها في أيام مهرجان الجونة السينمائي في جولته الثالثة، وذلك بصحبة الجيتاريست وعضو فريق كايروكي شريف الهواري.

فيلم "لما بنتولد"، بطولة كل من أمير عيد، وعمرو عابد، وبسنت شوقي، وابتهال الصريطي، وسلمى حسن، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وضيوف الشرف حنان سليمان، وسامح الصريطي، وهو من تأليف السيناريست نادين شمس، وإخراج تامر عزت.

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