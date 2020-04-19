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تعليم

طب حلوان تتابع فاعليات مسابقة اعرف الدنيا حواليك

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:05 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

تتابع كلية الطب جامعة حلوان، فاعليات مسابقة  "اعرف الدنيا حواليك". للترفيه عن الطلاب خلال فترة وتعليق الدارسة و تثقيفهم .



وتدور المسابقة حول أسئلة متعلقة بالمعلومات العامة عن جميع بلدان العالم، يتم طرحها على الطلاب بشكل أسبوعي، مشيرًا إلى أن الطالب الفائز سيجرى تكريمه على مستوى الكلية. 


ويتم إقامة المسابقة فى اطار توسيع فكر الطلاب والإلمام بثقافات البلدان الأخرى والترفيه و التواصل معهم  خلال فترة تعليق الدراسة .


وتشهد جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد  بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.


وذالك تحت اشراف  إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان، و  الدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة
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