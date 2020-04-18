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رياضة

راشفورد أفضل من رونالدو لهذا السبب | جاري نيفيل يثير الجدل

السبت 18/أبريل/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يقدم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفود، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، مستويات رائعة، ويرشحه البعض للوصول إلى أعلى المستويات الممكنة، خلال السنوات المقبلة.

النجم البالغ من العمر 22 عامًا، دومًا ما تضعه الصحافة البريطانية في مقارنة خاصة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب ارتداء الأخير قميص الشياطين الحمر، في فترة ذهبية.

وتحدث الأسطورة الإنجليزية جاري نيفيل، بشأن المقارنة بين رونالدو وراشفورد، وأطلق نجم يونايتد السابق تصريحات نارية لشبكة سكاي سبورتس البريطانية.

نيفيل صرح بقوله: "ما يزال راشفورد لاعبًا شابًا في طريقه إلى التطور، ويجب أن يؤمن مانشستر يونايتد به، لأنه موهبة عظيمة".

وتابع: "رونالدو لم يقدم في مانشستر يونايتد، ما قدمه راشفورد في العمر نفسه، لذلك يجب أن يقتنع الجميع بألا يتوقع من ماركوس أكثر من ذلك".
 
وأتم: "عندما يكون هناك لاعب شاب، يجب أن نصبر عليه، ونضع في حسباننا أنه يملك الوقت للتطور واكتساب الخبرات".
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