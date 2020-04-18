لمشاركة الأقباط احتفالاتهم .. تعرف على أفضل البرامج ووسائل التواصل بالسوشيال ميديا

1- Discord





والتطبيق متاح على كل أنواع الهواتف سواء أندرويد أو أيفون، كما أنه متاح على أجهزة الكمبيوتر و التابلت، والتطبيق مجانى، ويمكن التحدث مع أكثر من شخص في وقت واحد أثناء الفيديو.

2-Google Duo





يعمل التطبيق على هواتف أندرويد فقط، ويعتبر أفضل تطبيقات التواصل عن طريق الفيديو التى تعمل على أنظمة أندرويد، ويستطيع أن يشمل حوالى 8 أشخاص في مكالمة الفيديو الواحدة.





3- Facetime





والتطبيق مخصص لهواتف أيفون فقط ولأجهزة أبل من أيباد وأجهزة MacBook ، ويمنح جودة عالية من صورة الفيديو ودقة الصوت، ولكن يتطلب إنترنت سريع، كما يجب الانتباه لشحن البطارية بطريقة جيدة.





ولكي تقم بعمل مكالمة جماعية اتبع الخطوات التالية :

- إختر شخص من المجموعة التى ستقوم بالتواصل معها - اضغط على الفيديو تحت اسمه - اختر FaceTime من القائمة التي تظهر - ابدأ باضافة باقي أرقام الأشخاص الذين تريدهم من قائمة جهات الاتصال، أو أدخل أرقامهم على لوحة المفاتيح.







ويمكن إجراء مكالمات الفيديو من على تطبيق Signal الذى يتميزبأنه تطبيق مجانى، بالإضافة إلى أنه يوفر عامل تشفير قوى للرسائل، كما يمكنه تشفير المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو التى تتم عن طريق التطبيق، ويقوم بإخفاء الرسائل الأشياء التى لا تريد ظهورها.

