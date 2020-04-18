AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لمشاركة الأقباط احتفالاتهم .. تعرف على أفضل البرامج ووسائل التواصل بالسوشيال ميديا

السبت 18/أبريل/2020 - 11:47 م
كيف يشارك المسلمون
كيف يشارك المسلمون فى إحتفالات أشقائهم الأقباط
Advertisements
ندي على
في ظل الجهود المكثفة للحكومات، لمنع التجمعات والسفر والحجر الصحي، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، نجح قطاع التكنولوجيا، في توفير أنشطة واجتماعات للتقارب بين المواطنين خاصة بعد إلغاء احتفالات عيد القيامة المجيد، وتعرض "صدى البلد" أهم البرامج والوسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمشاركة فى الاحتفالات وتقديم التهانى للأقباط بمناسبة عيدهم المجيد.

1- Discord 

والتطبيق متاح على كل أنواع الهواتف سواء أندرويد أو أيفون، كما أنه متاح على أجهزة الكمبيوتر و التابلت، والتطبيق مجانى، ويمكن التحدث مع أكثر من شخص في وقت واحد أثناء الفيديو.  
 
2-Google Duo 

يعمل التطبيق على هواتف أندرويد فقط، ويعتبر أفضل تطبيقات التواصل عن طريق الفيديو التى تعمل على أنظمة أندرويد، ويستطيع أن يشمل حوالى 8 أشخاص في مكالمة الفيديو الواحدة. 

3- Facetime 

والتطبيق مخصص لهواتف أيفون فقط ولأجهزة أبل من أيباد وأجهزة MacBook ، ويمنح جودة عالية من صورة الفيديو ودقة الصوت، ولكن يتطلب إنترنت سريع، كما يجب الانتباه لشحن البطارية بطريقة جيدة. 

ولكي تقم بعمل مكالمة جماعية اتبع الخطوات التالية :
- إختر شخص من المجموعة التى ستقوم بالتواصل معها  
- اضغط على الفيديو تحت اسمه
- اختر FaceTime من القائمة التي تظهر
- ابدأ باضافة باقي أرقام الأشخاص الذين تريدهم  من قائمة جهات الاتصال، أو أدخل أرقامهم على لوحة المفاتيح.


4-  Signal 
ويمكن إجراء مكالمات الفيديو من على تطبيق Signal الذى يتميزبأنه تطبيق مجانى، بالإضافة إلى أنه يوفر عامل تشفير قوى للرسائل، كما يمكنه تشفير المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو التى تتم عن طريق التطبيق، ويقوم بإخفاء الرسائل الأشياء التى لا تريد ظهورها.    

وهناك بعض التطبيقات الجيدة والمتوافرة للعديد من المستخدمين مثل مثل Skype و Snapchat و WhatsApp
Advertisements

ترشيحاتنا

5 بدائل غير متوقعة للبيكنج باودر من مطبخك

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب القهوة؟

معتقل 7 سنوات بلا محاكمة.. زوجة شيخ من آل ثاني تفضح التعذيب في سجون قطر

الأعلى للجامعات يحسم مصير مشاريع التخرج.. تفاصيل

أخبار البلد.. السيسى: مصر تدعم أمن واستقرار العراق.. والصحة تعلن أكبر حصيلة يومية لفيروس كورونا

مدرب الأهلي: لا خلاف مع سيد عبدالحفيظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

5 بدائل غير متوقعة للبيكنج باودر من مطبخك

أيهم أجمل؟.. 10 فساتين تبرز أناقة أحلام بأنامل زهير مراد.. شاهد