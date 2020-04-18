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رياضة

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة فى شكوى كهربا ضد الزمالك.. نجم بيراميدز يضغط على الفريق للانضمام للأهلي

السبت 18/أبريل/2020 - 11:18 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك خلال الوقت الحالي وسط الأزمة القائمة بين الطرفين.



شهور قليله تفصلنا عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفهم ، وهناك ايضا بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل انضمام اللاعبين البارزين داخل الدوري المصري،  في ظل توقف النشاط الكروي داخل مصر بسبب فيروس كورونا.


أكد محمد بيومى خبير اللوائح الرياضية  أن مستحقات النادى الاهلي فى قضية عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز قد سقطت بعد إحالة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الشكوى الى اتحاد الكرة المصري.

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