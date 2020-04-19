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محافظات

زيارة ليلية من محافظ الشرقية لمتابعة رفع القمامة بمركز منيا القمح

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:24 ص
زياره ليليه لمحافظ
زياره ليليه لمحافظ الشرقية لمتابعة رفع القمامة
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مسائية لمتابعة تنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل أعمال النظافة ورفع تكومات القمامة من الشوارع والميادين بمركز ومدينة منيا القمح، وكذلك التأكد من تتميم عمليات التطهير عقب رفع القمامه في كافه المناطق ومدى  التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات أثناء عمليتي رفع القمامه والتطهير، وكذا التزام المحلات التجارية بالغلق في الخامسه مساءً والتزام المواطنين بتوقيت حظر التجوال من الثامنة مساء.


انتقل المحافظ إلى مستشفى منيا القمح العام للتأكد من تقديم أفضل خدمات صحية وتواجد أطقم الأطباء والتمريض وتفقد المحافظ  غرف المرضى للتعرف على  مدى  رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم  وتلبيه احتياجاتهم في الحال.


قدم محافظ  الشرقية الشكر لفريق  الجيش الأبيض  بمستشفى منيا القمح العام لما يبذلوه من مجهود في التعامل مع أزمه كورونا المستجد متمنيًا لهم الحفظ والسلامه والشفاء لجميع المرضي


شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بضروره الالتزام بالإجراءات  الوقائيه  والتأكد من اتخاذ  العمال وسائل الحمايه وارتدائهم  للكمامات والقفازات أثناء قيامهم بمهامهم حفاظا على صحتهم


كما أكد المحافظ على ضروره  تكثيف ورديات النظافه على مدار اليوم وخاصه في توقيتات الحظر واتخاذ الإجراءات الرادعه مع المواطنين ومنع خروجهم للحدائق والمنتزهات يوم الإثنين القادم (شم النسيم) تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

زيارة ليلية من محافظ الشرقية لمتابعة رفع القمامة بمركز منيا القمح
زيارة ليلية من محافظ الشرقية لمتابعة رفع القمامة بمركز منيا القمح
زيارة ليلية من محافظ الشرقية لمتابعة رفع القمامة بمركز منيا القمح
زيارة ليلية من محافظ الشرقية لمتابعة رفع القمامة بمركز منيا القمح
زيارة ليلية من محافظ الشرقية لمتابعة رفع القمامة بمركز منيا القمح
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